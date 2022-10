Fabio Pecchia | “Il lavoro di Spalletti al Napoli è sotto gli occhi di tutti”

PisaNews

Oltre al centravanti sono stati premiati come migliori allenatori Stefano Pioli e Davide Nicola per la Serie A,per la B. Silvio Berlusconi come presidente dell'anno, Adriano Galliani e ...La partenza in campionato del Parma diè la migliore delle ultime stagioni del Parma in serie B I 12 punti in classifica, infatti, rappresentano un piccolo record per i crociati che non partivano così bene dal 1974. Nella ... Fabio Pecchia: "Il pareggio ci sta stretto" - PisaNews Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il Napoli è quello di sempre, anche l'anno scorso giocava molto bene. Bisogna fare i complimenti a tutti perché pur cambiando e andando via giocatori di ...Cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici questa mattina nel salone d'onore del CONI. Tra i vincitori anche Ciro Immobile, come miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A ...