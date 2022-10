F1 | Red Bull ha violato regole budget cap | cosa rischia il team

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Rede Aston Martin sono state ritenute colpevoli dalla Fia di averledel limite di costo della Formula 1, ilcap, dello scorso anno. Nel Mondiale 2021, il ‘con le ali’ ha conquistato il titolo iridato con Max Verstappen, che si è appena laureato campione del mondo anche nel 2022. Lo ha fatto in una stagione in cui ha speso più dei costi consentiti. Una violazione procedurale con infrazione di spesa minore del 5% per la Rednel Mondiale 2021 e solo una violazione procedurale per l’Aston Martin, secondo l’analisi sui documenti finanziari del 2021 presentati dai. Le squadre in regola secondo la nota della Fia sono Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams e Haas. Era stata indagata ...

Nella giornata di oggi, 10 ottobre 2022, la FIA si è finalmente espressa sulle violazioni dellaal Budget Cup : solamente infrazioni minori, ossia inferiori al 5% del totale, oltre a una violazione di tipo procedurale. All' Aston Martin invece viene contestata solamente una violazione ...... Alpha Tauri, Alfa Romeo, Williams e Haas: responsabile di violazione procedurale l' Aston Martin e di violazione procedurale e minore di spesa eccessiva dei regolamenti finanziart la": la ...Come riporta il comunicato Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è considerato in violazione procedurale del regolamento finanziario mentre Oracle Red Bull Racing è considerato in violazione ...Il team di Milton Keynes è accusato di una infrazione lieve (sotto il 5% del budget cap). Violazioni procedurali anche per Aston Martin e Williams ...