F1 | Cavallino sempre meno Rampante Ferrari vincerà un’altra gara da qui a fine 2022?

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gioco, partita e incontro per Max Verstappen, che ha chiuso il Mondiale di F1 con quattro gare d’anticipo. L’esito era ormai chiaro da un mese e mezzo, ovvero dal momento in cui l’olandese ha vinto il Gran Premio del Belgio partendo dalle retrovie, sbaragliando qualsiasi concorrenza, compresa quella della. Quest’ultima, di fatto, ha alzato bandiera bianca già aagosto. Adi clamorose penalità derivanti dal caso budget cap, anche il titolo costruttori è indirizzato verso Red Bull, ora a +165 quando restano 191 punti da assegnare. Il piatto di Suzuka piange per il, nuovamente battuto su tutta la linea dal Drink Team. Stavolta non c’è stato modo di contrastare le creature di Adrian Newey neppure in qualifica. In, poi, Charles Leclerc ha fatto il ...