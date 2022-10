F1 | anche a Suzuka la Ferrari ha faticato in condizioni di bagnato Un aspetto da migliorare in vista del 2023

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ieri il tracciato diha incoronato nella maniera migliore Max Verstappen. L’olandese, infatti, in un colpo solo ha centrato la vittoria nel Gran Premio del Giappone, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e soprattutto il suo secondo titolo iridato della carriera. A soli 25 anni appena compiuti, quindi, il nativo di Hasselt inizia a scalare la classifica dei piloti più grandi di tutti i tempi. Mentre il portacolori della Red Bull festeggiava l’ennesimo successo della sua carriera, lasi leccava le ferite. Sotto la pioggia battente della pista nipponica, i piloti della scuderia di Maranello hanno chiuso l’ennesima gara amare della loro stagione. Carlos Sainz era finito contro le barriera (in maniera davvero pesante) dopo solo 12 curve, mentre Charles Leclerc ha centrato un podio soffertissimo dopo aver ...

