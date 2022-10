(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Andamento positivo anche nel primo semestre, seppur con i primidi. Si possono sintetizzare così i risultati della filiera legno-arredo, stando alle ultime rilevazioni elaborate dal Centro studisu un campione rappresentativo di aziende (Monitor). Nel loro complesso la variazione delle vendite per la filiera L-A rispetto al 1° semestre 2021 è stata del +22,2%, sintesi del +26,7% delle vendite Italia e del +16,3% delle esportazioni. Nelgennaio-marzo 22 le vendite superavano del 24,5% in valore quelle del corrispondente2021, con un +27,2% del mercato italiano e un +21% dell'estero. La minore dinamicità dell'si riflette maggiormente sui risultati del ...

Adnkronos

Il primo trimestre 2022 Spiega Claudio Feltrin , presidente di: "Ad oggi, stando ...ha registrato un aumento del 20% sia per le vendite del mercato interno che per l': ......di, un andamento positivo grazie al forte legame con la componente residenziale, con un fatturato complessivo di 3.807 milioni di euro, di cui 2.104 per l'Italia e 1.703 per l'... Export, FederlegnoArredo: "In secondo trimestre 2022 per mobili segnali di rallentamento"