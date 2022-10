Esplosioni nel centro di Kiev | morti e feriti | Putin | Se continuate ad attaccarci la risposta sarà dura | Berlino convoca per martedì

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I missili sulla capitale inall'abbattimento del ponte in Crimea. Il leader ucraino: 'I russi stanno cercando di spazzarci via'. Il Cremlino alza i toni contro l'Europa: 'Risentirà delle ...

I missili sulla capitale in risposta all'abbattimento del ponte in Crimea. Il leader ucraino: 'I russi stanno cercando di spazzarci via'. Il Cremlino alza i toni contro l'Europa: 'Risentirà delle ...'Stamattina una serie dicentro cittadino di Kiev. Grazie alla rapida reazione del personale di sicurezza, io e il mio team siamo stati rapidamente trasferitiseminterrato dell'...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Secondo le autorità locali, ci sono state diverse vittime: almeno 8 morti e 24 feriti. Putin avrebbe risposto così alla distruzione del ponte simbolo del controllo russo in Crimea ...