Esonero contributivo delle lavoratrici madri

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La legge di Bilancio 2022, all’art.1, c. 137 prevede, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento di undal versamento dei contributi previdenziali a caricodipendenti del settore privato, pari ad una durata di un periodo massimo di un anno, a decorrere dal rientro della lavoratrice sul luogo di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, nella misura del 50%. Pertanto, leche rientrano al lavoro nel corso dell’anno 2022, godono, per un anno dalla data del rientro, di un’agevolazione contributiva pari al 50% sull’aliquota di contribuzione INPS gravante a proprio carico. L’trova applicazione a tutte le tipologie di rapporti di lavoro, purché dipendenti del settore privato. Di ...