Esonero a sorpresa in Serie A | shock dell’ultim’ora | società furiosa

(Di lunedì 10 ottobre 2022)inA: presa di decisione importante,di unaletteralmente. Le ultimissime: ecco che cosa sta succedendo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Potrebbe scatenarsi un terremoto inA in queste ultimissime ore. Come un fulmine a ciel sereno, potrebbe saltare la panchina di Vincenzo Italiano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In panchina non siederà più Gabriele Cioffi , a cui in giornata verrà comunicato l'. Fatale ... APPROFONDIMENTI Serie A, gli stipendi degli allenatori: in testa Allegri e Mourinho,...L'avventura di Regazzi a Faenza finì purtroppo con unche lasciò molto amaro in bocca. Tutto dimenticato domenica, nel pre - partita, quando, a, la società ha voluto premiare il ...I tifosi dell'Inter ricevono una brutta sorpresa in vista della prossima stagione: la decisione che ha fatto infuriare il popolo nerazzurro.Il Verona deve sostituire Cioffi, vertice in corso per il nuovo allenatore: la società scaligera ha valutato diversi profili in queste ore. Il Verona è in cerca di un nuovo allenatore per sostituire C ...