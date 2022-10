“Erano così giovani” La vacanza delle amiche finisce in tragedia | morte per aiutare una persona

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022)sull’autostrada A24 Roma-Teramo. Un’auto pirata investe dueragazze e poi il guidatore scappa. Nulla da fare per le duedonne originarie del comune di Menen, nella provincia fiammingaFiandre Occidentali. Il loro nome, Jessy Dewildeman, 24 anni, e Wibe Bijls, 26 anni. Jessy Dewildeman e Wibe Bijlssul colpo. Nel cuore della notte le due ragazze s trovavano a bordo di un Ncc, una vettura adibita a noleggio con conducente. Una volta avvistato un incidente in prossima dello svincolo di Tor Cervara sul tratto urbano dell’A24, le duedonne di 24 e 26 anni hanno deciso di scendere dalla vettura per prestare soccorso ai due automobilisti. Leggi anche: Crolla cavalcavia in Italia, soccorsi e polizia sul posto. Nessun ferito Jessy ...