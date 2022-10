Energia | ok Cdm a tre progetti per impianti energetici da fonti rinnovabili

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ha deliberato l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per tredidi produzione dielettrica alimentati daeolica, fotovoltaica e geotermica): impianto geotermico pilota denominato “Lucignano”, della potenza di 5MWe, da realizzare in territorio del Comune di Radicondoli (SI); impianto eolico denominato “Lesina-Apricena”, da realizzare nel territorio dei Comuni di Poggio Imperiale e San Paolo di Civitate (FG); impianto eolico denominato “Gomoretta”, da realizzarsi in agro dei Comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS). Si ...

... che avviene soltanto nei momenti di crisi profonda', ha detto Draghi nel corso del. '... le mosse finali di Draghi in Europa: da gas aTre i punti chiave della strategia: far abbassare il ...Ilha appena approvato il ddl delega che riordina le politiche per gli anziani non ... assente solo il titolare della Transizione ecologica Roberto Cingolani perché impegnato sul dossierin ...e Buddusò (SS). Si legge nella nota del Cdm.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...