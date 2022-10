Energia | Fratoianni | ' finalmente anche Bonomi dice che servono 50 mld'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “il capo di Confindustriasi è accorto che50 miliardi di euro per evitare che famiglie ed imprese vadano a gambe all'aria per il carobollette. Ora peròfaccia uno sforzo in più e dica dove trovare queste risorse, perché non possono essere trovate con uno scostamento di bilancio pagato da famiglie ed imprese, oltre il dannola beffa". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. “Oradica chiaramentelui che le risorse per salvare il Paese - conclude il leader di Sinistra Italiana - si possono trovare nella montagna di soldi degli extraprofitti delle compagnie energetiche, appunto almeno 40/50 miliardi. Abbia questo coraggio".