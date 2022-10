Empolimania | “beffa” giusta ma amara Che Destro! | Serie A

Leggi su justcalcio

Ancora una volta il finale non sorride all'Empoli. Se l'anno scorso in più di un'occasione i finali di gara erano stati favorevoli agli azzurri (Sassuolo e in casa con la Fiorentina, giusto per citarne due nella prima parte di campionato), quest'anno nell'arco di una settimana i minuti di recupero sono costati cari agli azzurri. Non tanto per una questione di merito, quanto proprio per un peso specifico di punti che se ottenuti avrebbero stravolto la classifica. Con un pochino più di attenzione nei finali di gara infatti, saremmo qui a parlare di un Empoli ancora una volta a ridosso della zona Europa. Se però i tre punti persi pesano dal punto di vista della classifica (e forse anche del morale), non si può dire che i risultati ottenuti nelle ultime due giornate non rispecchino quanto ...