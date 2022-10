Elche-Maiorca a rischio rinvio | diluvio universale | tutti gli aggiornamenti VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022)è a. Il posticipo dell’ottava giornata della Liga 2022/2023 potrebbe anche non disputarsi a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sulla cittadina spagnola e che sta complicando e non di poco la regolare disputa della partita. Per il momento l’inizio del match è stato posticipato di mezzora ed è previsto per le 21:30, ma le immagini che arrivano dasono tutt’altro che rassicuranti. Seguiranno. Le début de #RCDMallorca est reporté à 21h30 à cause de la pluie.pic.twitter.com/AgZFvbs07U — LigActu (@LigActu) October 10, 2022 SportFace.

Dopo i successi di Valencia, Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona, la sfida trachiude l'ottava giornata di Liga. La sfida del Manuel Martinez Valero mette di fronte i padroni di casa, ultimi in classifica a quota un punto, e il, dodicesimo a 8 punti. Questa è la curiosa storia di Alberto Gallego, cantante mancato e allenatore vero, che stasera, seppur ad interim, debutterà in Liga guidando l'Elche, ultimo in classifica, un punto in 8 giornate, contro il Maiorca.