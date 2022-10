Edoardo Donnamaria si espone su Antonella | Le parole del gieffino

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022)al Grande Fratello Vip si confida con Charlie e Wilma sul rapporto conFiordelisi, Charlie e Wilma Goich parlano al Grande Fratello Vip del rapporto traFiordelisi. Tra i due ragazzi c’è una bella affinità e armonia. Dopo le battute iniziali in cuiaveva delle titubanze per via dell’atteggiamento dinella casa di Cinecittà, adesso la ragazza sembra aver abbassato le difese e si sta vivendo questo rapporto speciale col compagno. I due si ritagliano spesso del tempo per scambiarsi coccole ed effusioni, ed è scappato anche il primo bacio rubato dalalla Fiordelisi. I dubbi iniziali dierano dovuti al ...