Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a luci rosse | il dito birichino di lui

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’autunno è arrivato anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. In particolare per, già bisognosi delle coperte in giardino. In fondo non c’è nulla di male stare alla sera all’aria aperta: se poi a una certa comincia a fare freddo, una bella coperta verde in pendant con il prato (finto) è d’obbligo, i consigli della nonna docet (o docent per essere più precisi). Il fatto è chesi siano spinti un po’ più in là delle semplici coccole. A dimostrarlo ci sono un video, l’espressione di lui compiaciuta e la rivedibile leccata finale. E in questi casi, passare dai consigli della nonna al bollino rosso è un attimo. Io non mi indigno per il gesto, che per carità, ognuno di noi nel privato sono sicuro ne fa anche di ...