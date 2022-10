Editoria | 147 espositori italiani a Francoforte per 74esima edizione Buchmesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - L'italiana torna alladie prosegue il percorso che porterà il nostro Paese ad essere ospite d'onore tra due anni, nel 2024. Quest'anno saranno 147 glipresenti alla fiera internazionale del libro che si tiene dal 19 al 23 ottobre. Lo Spazio Italia, stand collettivo italiano organizzato da Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l'Aie-associazione italiana editori, ospiterà 76 editori nella Hall 4.1 stand F31 e H38. Sarà l'ambasciatore d'Italia in Germania, Armando Varricchio, a inaugurare il padiglione nel giorno dell'apertura della, il 19 ottobre alle 10.15. Insieme a lui Ricardo Franco Levi, presidente di Aie e ...