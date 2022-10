 È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici piange di gioia | commozione in diretta

... l'Aula dei gruppi di Montecitorio si riempie intorno acon i neo - deputati e i neo - ... A intervenire è anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi - secondo rumors...... vista l'odierna infezione e il caro bollette, diventapiù stretta. A far scoppiare l'ira ... responsabile nazionale per ilper la Fiom - Cgil e Mauro Cristiani segretario generale ...La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori compie 100 anni. Per celebrare questo importante traguardo il Coordinamento regionale con le cinque sezioni provinciali della Lilt (Avellino, Benevento, C ...La parabola di Tullia Benedicta D’Aquino Canestraro, in arte Nziria, cantante e producer ravennate di origini partenopee. Il debutto discografico la scorsa primavera: «Xxybrid» ...