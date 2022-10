E’ fatta | Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal

(Di lunedì 10 ottobre 2022) LaDehanno raggiunto l’accordo, è pronta ad iniziare la prima vera grande avventura daper l’ex centrocampistaRoma. L’inizio di stagionenel campionato di Serie B è stato deludente, la squadra occupa la 14esima posizione e in 8 partite ha conquistato appena 9 punti frutto di 2 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La decisione è stata quella di esonerare Roberto Venturato. “comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico diprima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi”. Negli ultimi minuti è arrivata l’intesa con De ...

Comincerà a Ferrara la carriera da allenatore di Daniele De Rossi. Come riporta TMW, l'ex capitano della Roma (accostato in passato anche alla Fiorentina) sarà il sostituto ...