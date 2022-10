Dybala rischia fino a due mesi di stop | per lui significherebbe saltare anche il Mondiale nel Qatar

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Già ieri pomeriggio, al termine di una vittoria ‘sofferta’ contro un Lecce addirittura rimasta in 10, nei brevi minuti ‘concessi’ ala stampa, parlando del dolore (tale da costringerlo ad uscire), accusato dall’argentino dopo aver tirato il rigore, José Mourinho ha usato la frase “molto male” per spiegare l’entità dell’infortunio. Infortunio: il rischio serio è che debba fermarsi almeno due, saltando così ilDunque,non soltantodil’attesonelma, a conti fatti, di poter tornare a giocare nel 2023. D’altra parte, facendo grande attenzione a non sbilanciarsi troppo, dopo i primi esami eseguiti sono stati gli stessi medici ad affermare che il calciatore...

Per conoscere l'esatta entità dell'infortunio disarà necessario effettuare una risonanza magnetica, ma per problemi di questo tipo si prevede uno stop tra le quattro e le otto settimane . ...L'attaccante della Roma si è sottoposto a una ecografia, ma solo la risonanza magnetica potrà stabilire l'entità del problema muscolare al quadricipite della coscia destra. L'argentinodi rientrare nel 2023 e di saltare i ...Di Dybala ha parlato anche Gigi Buffon nel corso ... ai giallorossi serve almeno un pareggio per non rischiare di compromettere anche il secondo posto nel girone. Una piccola buona notizia ...Dunque, Dybala non soltanto rischia di saltare l’atteso Mondiale nel Qatar ma, a conti fatti, di poter tornare a giocare nel 2023. D’altra parte, facendo grande attenzione a non sbilanciarsi troppo, ...