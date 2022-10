Dybala | l' ecografia conferma la lesione al quadricipite Mondiale a rischio

L'attaccante argentino è rimasto vittima di una lesione al quadricipite della coscia sinistra , come confermato dall'di oggi. Per conoscere l'esatta entità dell'infortunio disarà ...Gli esami effettuati oggi a Trigoria hanno confermato la lesione al quadricipite femorale sinistro di Paulo. L'ha materializzato i timori affiorati al momento dello stop della Joya, anche se per i tempi di recupero bisognerà attendere la risonanza magnetica che verrà effettuata domani, ad ...Perché la lesione c’è ed è stata confermata anche dall’ecografia svolta nel pomeriggio di lunedì ... appena il versamento sarà ridotto. Per Dybala sono momenti di grande preoccupazione. Perché rischia ...Paulo Dybala ha riportato una lesione al quadricipite femorale della coscia destra. Come racconta Sky Sport, lo staff medico giallorosso ha sottoposto la Joya a un’ecografia che ha evidenziato il ...