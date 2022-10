Due turiste belghe travolte e uccise da un’auto pirata a Roma | fermato un sospettato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A, duesono stateda. Le vittime sono morte sul colpo: le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, duesono stateda. Le due ragazze erano scese dalla vettura a bordo della quale stavano viaggiando per prestare soccorso a delle persone rimaste coinvolte in un incidente automobilistico. Le vittime sono state investite in corrispondenza della bretella della A24, all’altezza di Tor Cervara, in direzione. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, le ...