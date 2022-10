(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ne ha persuaJerzy, portiere passato alla storia negli ultimi vent’anni per essere stato l’estremo difensore dei ‘Reds’ in quella finale di Champions tra Liverpool e Milan. Famosi i suoi ‘balletti’ sulla linea di porta prima che i rossoneri calciassero i loro rigori. Un’idea che gli fu consigliata dal compagno di squadra Jamie Carraghermezzo per deconcentrare l’avversario sul dischetto. Su: “Era molto provocatorio, esattamente propriolo erano il Barcellona e il suo allenatore Pep. Erano sempre pronti a innervosirti e molto spesso riuscivano perfettamente nel loro intento. Ho visto e sentitodire cose così scortesi a Pepe e Ramos che non si possono nemmeno immaginare ...

SPORTFACE.IT

... con particolare mandatola pastorale dei ragazzi e dei giovani. Anche Zocca ha un nuovo vicario parrocchiale: si tratta di don Andrzej Adam, del clero diocesano di Tarnow (Polonia), ......Discovery Project sarebbe illuminantei genitori oltre chegli adolescenti. "Sex Education", la serie che dovremmo vedere tutti guarda le foto Spiega l'autrice della ricerca, Debra: 'I ... Dudek ne ha per tutti nella sua autobiografia: "Messi un provocatore, come Guardiola. Raul arrogante" Dudek ne ha per tutti. Il portiere polacco, passato alla storia per aver regalato una Champions al Liverpool, ha parlato, nella sua autobiografia, dei tanti campioni avuti come compagni ed avversari.