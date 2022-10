Droga | blitz della polizia nel Casertano | famiglia in manette

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro persone arrestate e quasi 700 grammi tra hashish, marijuana e cocaina trovati e sequestrati. E’ il bilancio di un’operazione antieffettuata neldalladi Stato. Gli investigatorisezione antiSquadra Mobile di Caserta hanno prima perquisito un appartamento di Macerata Campania in cui era presente un uomo, e dove c’erano forti sospetti che si spacciasse. Qui infatti i poliziotti hanno rinvenuto circa mezzo chilo tra hashish e coca, tre bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello con lama intrisa di hashish e alcune centinaia di euro ritenute provento dello spaccio. Dal pusher gli agenti hanno poi saputo che laera stata acquistata da ...

