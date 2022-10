Diverse città dell’Ucraina sono sotto attacco

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Almeno quattro esplosionistate registrate questa mattina, alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia), in. A Zhytomyr, Khmelnitsky, Dnipro, Ternopil e a Leopoli oltre che nella Capitale, Kiev. Esplosioni a Zhytomyr, Khmelnitsky, Dnipro, Ternopil e a Leopoli. Ma anche nella Capitale, Kiev Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha scritto sui social chestate sentiteesplosioni invitando i cittadini a scendere nei rifugi. Il governatore di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha dichiarato che la sua regione sta vivendo una seconda ondata di lanci di razzi. Una delle esplosioni che questa mattina ha interessato il centro di Kiev, secondo quanto ha riferito l’agenzia Tass, è avvenuta in via Vladimirskaya, nel quartiere di Pechersk, dove si trova l’edificio del ...