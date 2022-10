Diabete | Benini Fand | “Da 40 anni al fianco dei malati per equità accesso alle cure”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – “L’obiettivo chesi pone è quello di poter avere per tutte le persone conin Italia lo stesso livello eddie una educazione sanitaria e terapeutica uniforme su tutto il territorio nazionale”. Così Emilio Augusto, presidente– Associazione nazionale diabetici, a margine del convegno per il quarantennale di attività dellain Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tiscali Notizie

'Fand vide la luce 40 anni e sin da subito l'associazione si è impegnata per la difesa e la tutela dei diritti delle persone con. Si deve a Fand la legge 115 del 1987 - ricorda- che ......ha spiegato Emilio Augusto, Presidente FAND - Associazione Italiana Diabetici. "I progressi della scienza medica e gli avanzamenti della tecnologia nell'ambito della cura dele delle ... Benini (Fand): '3,8 mln italiani con diabete e 1 mln non sa di averlo' Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Il diabete è una patologia in rapido incremento, anche se la sua conoscenza e la sua prevenzione non vanno ...Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) – “Il diabete si può complicare con dei danni ad altri organi, tra cui la retinopatia, patologia dell’occhio che interessa anche i bambini. E proprio da alcune analisi ...