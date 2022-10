De Rossi Spal | è fatta | contratto fino al 2024 per il tecnico

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’ex Roma riparte dalla: prima avventura su una panchina per Daniele Deche inizia il viaggio da Ferrara Daniele Desarà il nuovo allenatore della. Dopo gli incontri di oggi, la società estense ha deciso di affidare alla bandiera della Roma, ea oggi collaboratoredi Roberto Mancini in Nazionale, la panchina del club dopo l’esonero deciso ieri di Roberto Venturato.alper il. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Daniele Deè il nuovo allenatore della. L'ex capitan Futuro della Roma ed ex collaboratore del c.t. Mancini in Nazionale inizierà quindi a Ferrara la carriera da allenatore, prendendo il posto di ...Daniele Deè a un passo dalla panchina della. Sta per arrivare alla conclusione la trattativa che porta l'ex capitano della Roma a prendere il posto di Roberto Venturato, sollevato dall'incarico ...La prima avventura di Daniele De Rossi da allenatore sarà sulla panchina della Spal. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ex centrocampista della Roma si legherà alla società di Ferrara ...In casa Spal si respira aria di cambiamento nelle ultime ore, ed ormai sembra solo questione di ore. De Rossi, ...