Movieplayer.it

IlCarpet della première mondiale con cast diche si terrà a Lucca Comics & Games 2022 verrà trasmesso in diretta nei cinema italiani il 28 ottobre alle ore 19.45. Un appuntamento per tutti i ...Spazio poi a ospiti di respiro internazionale e anteprime attese come, primo film del ... il suo primo film da regista, e l'anteprima di One Piece Film:con la presenza del regista Gor ... Dampyr: Il red carpet della prima a Lucca Comics & Games con il cast in diretta nei cinema il 28 ottobre Il Red Carpet della première mondiale con cast di DAMPYR che si terrà a Lucca Comics & Games verrà trasmesso in diretta nei cinema italiani ...Prima di Dampyr nei cinema sarà trasmesso in diretta il tappeto rosso a Lucca Comics & Games con il cast del film ...