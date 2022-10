Da Bei e Cdp altri 500 milioni per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto in Italia Centrale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Cresce l’impegno della Banca europea per gli investimenti (Bei) e di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) a favore del rilancio e della sicurezza dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma nel 2016 e nel 2017. Un nuovo finanziamento da 500è stato, infatti, sottoscritto a settembre 2022 per sosteneredi edifici residenziali e a uso produttivo distrutti o gravemente danneggiati dai terremoti che hanno colpito il Centro. La provvista fornita dalla BEI a CDP, grazie alle migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, consentirà allo Statono un sensibile risparmio finanziario nell’arco dei 25 anni di durata del finanziamento. In questo contesto oggi a Camerino (Macerata), uno dei centri marchigiani più colpiti dal ...

