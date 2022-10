Cusano Milanino | Paolo Romani indagato per peculato

Comune di Cusano Milanino

... che coordina l'indagine con il pm Franca Macchia, ed ha interessato somme giacenti su conti correnti in due istituti di credito e un immobile a. Secondo gli accertamenti Romani, ...Una nota della Procura di Monza spiega che il provvedimento interessa somme giacenti su conti correnti in due istituti di credito e un immobile a. Iscriviti alla newsletter Dal 6 ottobre a Cusano Milanino, arriva l'ECOVAN! Sequestro preventivo a Cusano Milanino da parte della Procura sui beni del senatore Romani, indagato per peculato ...Il senatore di "Italia al centro" nel mirino della Procura di Monza. Avrebbe sottratto somme dal conto di Forza Italia ...