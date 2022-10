Crollo pesante | il sondaggio che svela tutto | perché il centrodestra ha trionfato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il fatto che le elezioni politiche abbiano segnato un record in quanto ad astensionismo è noto. Rispetto al 2018 il calo dell'affluenza c'è stato, in parte dovuto anche alle circostanze rocambolesche di come si è arrivati alle urne, con la campagna elettorale sotto l'ombrellone e un giorno solo, domenica 25 settembre, per esprimere la propria preferenza. Ma come si sia espressa questa forte astensione, in concreto, nelle grandi città dimostra ancora una volta che ad abbandonare i partiti sono stati i ceti meno abbienti, fasce di popolazione che una volta si riversavano in massa a votare, in primis per la sinistra, poi delusi dalla sinistra per i Cinquestelle e infine neanche più per i grillini. Fabrizio Pregliasco, dominus di Youtrend, lo fa notare bene con l'ausilio delle mappe di Datainterfaces, un'interfaccia progettata allo scopo di esplorare i risultati elettorali nel contesto ...