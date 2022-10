Crisi Juve | Allegri sotto accusa | che cosa può accadere adesso

Tuttosport

, per ora fiducia ad Allegri ., squadra in ritiro sino a sabato .a confronto: stagioni 2015/16 e 2022/23 a confronto ., per ora fiducia ad Allegri. ..., mal di trasferta . Quattro gare, due punti, zero vittorie. Ancora i numeri descrivono lasenza fine della Juventus che lontano dallo Stadium fatica ancora di più. Perchè se contro il ... Cuadrado, una crisi letale per la Juventus di Allegri La crisi della Juve sembra non avere un termine. La sconfitta in casa dei Campioni d’Italia del Milan per 2-0 ha fatto nuovamente ripiombare i bianconeri nella serie di risultati negativa che sta ...Non si placano le polemiche intorno alla Juventus ripiombata in una crisi senza fine. Forse non ne era mai uscita. Ma le due vittorie contro Bologna e Maccabi avevano illuso in molti che almeno fosse ...