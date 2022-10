Criscitiello | “Napoli | Giuntoli | ha indovinato tutto! Non avrei puntato un euro su Meret”

(Di lunedì 10 ottobre 2022): “Che bravo, haNonunsu…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Michele, giornalista. Queste le sue dichiarazioni: “Il? Può reggere fino alla fine perché ha i ricambi tranne nella zona Lobotka, poi andando a vedere un po’ la storia peró ci rendiamo conto che Spalletti talvolta si ferma. Penso che quest’anno ilpossa concorrere con il Milan per il titolo. -afferma- Udinese-Atalanta? Chi dice che il campionato si sia abbassato di livello, deve vedere questa partita per capire che è invece un valore aggiunto. Queste due squadre possono ...

primo in serie A e in Europa , anche se nei salotti televisivi si interrogano sulla capacità ... A fare da grillo parlante, nella circostanza, è Michele, che durante la diretta su ...C'è qualcosa di strano nel simpatizzare per il'. Con tanto di chiosa di: 'No no, nulla di strano'.Michele Criscitiello analizza il grande momento del Napoli di SPalletti, la squadra azzurra macina record e vittorie.Il direttore di Sportitalia si sbilancia sulla stagione della squadra azzurra, fin qui sorprendente su ogni fronte.