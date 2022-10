Cresce il fenomeno dell' abbandono scolastico in Italia | oltre il 12% | davanti solo a Romania e Spagna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Se da un lato ci sono i NEET ( Not in education, Employment or Training ), ovvero dei giovani che non studiano e non svolgono alcuna attività lavorativa, dall'altro ci sono gli ELET ( Early Leaver ...

Culture

Leggi anchel'attesa in Sardegna per i mondiali under 20 di scacchi Tra una settimana, a ... Il tema di queste settimane intorno agli scacchi è quello del cheating È unche riguarda ...anche il numero di atlete tesserate ( - 11 per cento dal 2017 a oggi), nonostante l'... La crescita del ciclismo è dovuta anche a eventi iconici come il Giro di Lombardia, vinto dal... Cresce il fenomeno l’abbandono scolastico in Italia: oltre il 12%, davanti solo a Romania e Spagna Il dato fornito è deludente. Tra le varie cause, secondo gli esperti, bisogna considerare il sistema educativo italiano, molto ancorato alla tradizione, e poco pronto all'aprirsi all'innovazione ...Ecco le mappe di copertura delle reti pubbliche e private messe a disposizione sempre da Agcom per i servizi di ADSL, FTTC, FTTC+ e FTTH ...