CR700 gol | le parole di Ten Hag e Lampard VIDEO

di Martinelli dopo neanche un minuto, Nunez pareggia tornando alla rete, Saka fa doppietta e vanifica il momentaneo 2 - 2 di Firmino. Finisce 3 - 2, Liverpool già virtualmente fuori dalla corsa ......adesso chiamatelo pure. Cristiano Ronaldo entra una volta di più nella storia del calcio, segnando in casa dell'Everton la sua prima rete stagionale in Premier League e soprattutto il 700°...Nel match tra il suo Manchester United e l'Everton il portoghese rompe il digiuno siglando la rete numero 700 nelle squadre di club, a suggello di una ...Il ritorno al gol in Premier League per Cristiano Ronaldo coincide con l'ennesimo record personale: l'asso portoghese, infatti, contro l'Everton - sul terreno di Goodison Park, a Liverpool - ha firmat ...