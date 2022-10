Covid oggi Lombardia | 2 229 contagi e 12 morti A Milano città 314 casi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.229 i nuovida Coronavirus, 10 ottobre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12per un totale di 42.669 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.465 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,8%. Tra i principali dati di, emerge un aumento dei ricoverati non in terapia intensiva: ne sono stati registrati 953, pari a 33in più rispetto alle ultime rilevazioni. Salgono anche i decessi, 12 quelli rilevati, che portano il totale da inizio pandemia a 42.669. I ricoverati in terapia intensiva invece sono 14, uno in meno delle ultime rilevazioni. A livello provinciale, i nuovi ...