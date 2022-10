Covid | in Lombardia 12 decessi e 2229 nuovi positivi | 164 a Bergamo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 12.465 tamponi effettuati, sono 2.229 i(17,8%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 12.465, totale complessivo: 41.820.182 – icasi: 2.229 – in terapia intensiva: 14 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 953 (+33) – i, totale complessivo: 42.669 (+12) Icasi per provincia: Milano: 621 di cui 314 a Milano città;: 164; Brescia: 367; Como: 189; Cremona: 63; Lecco: 84; Lodi: 39; Mantova: 82; Monza e Brianza: 222; Pavia: 146; Sondrio: 86; Varese: 96.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive ( - 1). A fronte di 12.465 tamponi effettuati, sono 2.229 i nuovi positivi (17,8%).Sono 15.089 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 34.444 di ieri, per un ... le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono(...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono emersi 3.641.974 casi di Sars-CoV-2 (+2.229; i casi positivi segnalati ieri erano 3.639.745 e l’aumento sul giorno precedente era ...Diminuiscono come dopo ogni fine settimana i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia, a fronte di un netto calo dei tamponi: i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.089 (ieri 34.444) ...