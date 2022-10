Covid bollettino 10 ott | 15 089 nuovi casi e 51 decessi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono 15.089 idi positività al-19 (ieri 34.444) e 51 i(ieri 41) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 177.570 vittime e 22.830.825 contagi da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute.Le persone dimesse/guarite delle ultime 24 ore sono 19.502 (ieri 24.008) per un totale di 22.149.828, mentre quelle attualmente positive sono 503.427. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 83.426 (ieri 170.238), con un tasso di positività, ieri pari al 20,2%, che oggi scende al 18,1%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento delle terapie intensive (+5, per un totale di 216) e dei ricoveri ordinari (+288, per un totale di 5.987).

