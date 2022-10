Coronavirus | 51 morti e 15 089 casi Tasso di positività cala al 18 | 1%

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il bollettino del 10 ottobre 2022 Nelle ultime 24 ore, idasegnalati in Italia sono 51. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 41. Riguardo i contagi, i nuovi positivi sono 15.089, per un totale di 503.427 attualmente positivi nel Paese. La situazione negli ospedali In 5.987 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 216 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 23 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 22.149.828. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 83.426 nuovi tamponi, per un totale di 248.648.092 test effettuati dall’inizio ...

Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.898.382 casi di positività, 2.194 in più rispetto a ieri, su un totale di 6.591 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.361 molecolari e 4.16.00