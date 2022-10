Corona virus | Italia | 503427 attualmente positivi a test -4464 in un giorno con 177570 decessi 51 e 22149828 guariti 19502 Totale di 22830825 casi 15089 Dati della protezione civile | effettuati 83426 tamponi

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 10 ottobre 2022 510 Nuovi casi 4.849 Test giornalieri 0 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 212 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.Il bollettino diramato dal ministero della Salute il 10 ottobre segnala in Italia 15.089 nuovi casi di contagio da Covid-19 e 51 decessi. Nelle ultime 24 ore, sul territorio nazionale, sono stati ...I guariti sono 22.149.828 ascolta articolo Condividi Nelle ultime 24 ore sono stati 15.089 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 34.444. (Sky Tg24 ) Su altre ...