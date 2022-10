Convocati Juventus | torna Di Maria | confermate 3 assenze

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono 22 idi Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà laaffrontare in trasferta il Maccabi Haifa per il...

Lo ha detto il tecnico della, Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia ... Contro i granata non si rivedrà Federico Chiesa tra i: 'Troppo presto per la convocazione, ...Commenta per primo Allenamento mattutino sotto la pioggia per la, che domani sera affronta il Maccabi in una partita fondamentale per le ambizioni europee. ...il ritorno tra iper il ...Infortunio Chiesa - Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Maccabi-Juventus, Allegri ha colto l'occasione anche per fare il punto della situazione.Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Maccabi-Juventus, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League ...