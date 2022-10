“Contrabbandò vaccini con gli 007” Cosa c’è dietro la rivelazione su Di Maio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il colpo di scena arriva a Bergamo, ieri sera. Durante un evento alla presenza del ministro (per poco) degli Esteri, Luigi Di, il primo ministro dell’Albania rivela un retroscena clamoroso suicovid. “Racconto unache nessuno sa – ha detto Edi Rama – Io sono un albanese-italiano, Diè un napoletano-albanese, e abbiamo fatto insieme un’operazione di contrabbando. Che italiano o albanese sei, se sei sempre in linea con la legge?”. La questione non è di poco conto. Nei primi mesi della pandemia, infatti, l’Albania era senzaa disposizione. Stando a quanto raccontato da Rama, i contratti tra i Paesi e le casa farmaceutiche sarebbero stati blindatissimi. “Pfizer aveva un contratto imperialista, capitalista: io do ia te ma tu non li puoi dare a ...