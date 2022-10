Confindustria avverte il governo | Bonomi | ' Servono 50 miliardi per le bollette'

Carlo Bonomi, presidente di, si è rivolto al nuovo governo Meloni in un'intervista a La Stampa, parlando dei necessari interventi per proteggere l'economia dagli insostenibili costi energetici. Servono "40 - 50 ...... delle Infrastrutture e dell'Agricoltura egli alleati che eventuali nomine tecniche in ... Un ministero dello Sviluppo Economico potrebbe andare all' ex presidente di, Antonio D'...Carlo Bonomi, presidente di Confindustria: "Servono 40-50 miliardi per mettere in sicurezza l'economia e si possono trovare nei mille e oltre miliardi di spesa pubblica." ...L'ADI Design Museum di Milano racconta la figura di Alberto Rosselli, architetto e designer nonché personaggio chiave della scena novecentesca, in particolare attraverso il suo rapporto con l'azienda ...