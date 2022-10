Conferenza stampa Rabiot | «Sto cercando di trascinare la squadra Allegri…»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il centrocampista francese ha parlato ininsieme ad Allegri alla vigilia della sfida con il Maccabi Haifa Adrien, centrocampista della Juve, ha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa. Di seguito riportiamo un estratto delle sue parole. ALLEGRI – «È un allenatore molto forte, sa gestire bene un gruppo anche fuori dal campo. Questo è molto importante. Non tutti gli allenatori hanno questo. Per questo penso che lui sia un allenatore completo, dentro e fuori dal campo». SI SENTE IMPORTANTE PER LA– «Io ovviamente mi sento importante per lama credo che siamo tutti importanti, ognuno di noi. Ho un ruolo importante qui. In questo momento sto bene in campo, mi sento ...

Live Comune di Venezia

Rabiot © Screenshot YoutubeDopo l'allenamento di rifinitura alla Continassa, Massimiliano Allegri ha preso la parola in. Accanto a lui, come accade in Europa, un calciatore che in ...Prima di partite per la trasferta di Champions contro il Maccabi Haifa , la tradizionaleprepartita, all'Allianz Stadium, con il tecnico Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot . La Juve non può sbagliare niente se vuole avere ancora chances di qualificazione: obbligatorio ... Mercoledì conferenza stampa di presentazione di "Io non rischio" Gare a Cagliari, pensando già a Parigi. Per la prima volta in assoluto un mondiale di kite surf si disputa con la formula che esordirà nel 2024 alle Olimpiadi francesi. (ANSA) ...In casa Juventus un rinnovo è a rischio: Adrien Rabiot ha fatto chiarezza in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions ...