Conferenza stampa Pioli | «Impariamo dall’andata De Ketelaere? Ecco come sta»

(Di lunedì 10 ottobre 2022), le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia del match di Champions contro il Chelsea Stefanoha parlato inalla vigilia di Milan-Chelsea. RABBIA DOPO IL MATCH DI ANDATA – «Dobbiamo dimostrare che quello è stato solo un episodio e non la normalità. Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno». CONDIZIONI DE– «Ha avuto un risentimento e sicuramente domani non ci sarà. Difficile che ci sarà anche domenica. Ritorna Messias che sarà convocato». STATO DELLA SQUADRA – «Il Milan non deve vivere tra i dubbi e le preoccupazioni, ma deve scendere in campo giocare al suo livello. Serve una partita di livello alto contro una squadra forte. Non ...

Live Comune di Venezia

Pioli instampaIl tecnico dei rossoneri presenta il match, valevole per la quarta giornata della fase a gironi, in. Le dichiarazioni di Pioli riprese Calciomercato.it:...L'annuncio arriva da Stoccolma, dove si tiene ladell'Accademia di Svezia. Il premio prevede un riconoscimento in denaro di quasi 900mila dollari e sarà consegnato in una cerimonia ... Mercoledì conferenza stampa di presentazione di "Io non rischio" È il progetto che MediCinema, l'organizzazione no-profit che utilizza il cinema come terapia, ha presentato a Milano nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune. La ...Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Chelsea, ha commentato così la classifica del girone E senza volersi troppo sbilanciare: "E' una ...