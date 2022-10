(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un post antisemita del rapper e produttore discografico americanogli è costato la sospensione del: in meno di 24 ore il messaggio di “Ye”, come si fa adesso chiamare l’artista, è stato cancellato dal social. Aveva annunciato che appena si fosse svegliato avrebbe “alzato a livello 3 l’attacco agli ebrei”, utilizzando un linguaggio militare, ma scrivendo la parola “death” (morte) al posto di “def”, dal suono molto simile. Il tweet proseguiva con un attacco agli ebrei per “averlo usato” e “cercato di far fuori chiunque si oppone alla vostra agenda”. A Buzz News un portavoce del social ha spiegato che “in questione è statoto, a causa di una violazione dei regolamenti di”. Anche Meta ha limitato ...

TPI

... gli studio si analizzano i contenuti apparsi su TikTok tra il febbraio 2020 e il maggio 2021 mettendo in luce un aumento del 41% dei post, un aumento del 912% deie un ..."O si sta con chi odia e con gli, o si sta dall'alta parte - ha aggiunto - . Non ci sono ... quando ricordiamo questi fatti sui social, mi spaventa vedere idi qualunquismo fino ai ... “Commenti antisemiti”: Twitter blocca di nuovo l’account di Kanye West Un post antisemita del rapper e produttore discografico americano Kanye West gli è costato la sospensione dell’account Twitter: in meno di 24 ore il messaggio di “Ye”, come si fa adesso chiamare l’art ...Con 2.717 incidenti, il 2021 è stato un anno record nella storia dell'antisemitismo in America. Il recente volume “Antisemitism on ...