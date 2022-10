Come la tecnologia sta cambiando l' archeologia Lidar | iPad e fotogrammetria per rendere Pompei immortale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Questa estate aè stato usato per la prima volta in Italia un workflow avanzato che sfrutta laper tenere traccia, in modo preciso, di tutto quello che succede in uno scavo archeologico. Il capo del team digitale, il Dott. Alex Badillo, ci spiegafunziona....

Agenzia askanews

Innanzitutto per i microchip , indispensabili a settori industriali ad altaauto, armi, elettrodomestici e smartphone Vai alla FotogalleryViene applicatoretrofit ai motori a combustione interna in ambito agricolo, navale, ... HT Plasma propone una nuovaecocompatibile ed estremamente efficace nel contenere la diffusione ... Al MAST di Bologna la fotografia come tecnologia d'informazione Un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,15, come un Mig-25, un picco di velocità raggiunto troppo presto, la posizione da fachiro, lo sforzo massimo a -15'36'', il rifiuto dei vantaggi dell'al ...Accadde un mese dopo l'attentato alle Torri Gemelle: la band di Bono suonava a South Bend, in Indiana. Questa è la storia delle persone che ...