Colle Sannita | inaugurato il nuovo I C | Gesesa dona ai bimbi erogatore e borracce

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Tanta emozione per l’inaugurazione delI.C. di. Ilplesso scolastico tutto improntato sulla sostenibilità ambientale, costruito tutto in legno é del tipo N-ZEB cioè ad energia quasi zero in quanto rispetta particolari accorgimenti dal punto di vista impiantistico tali da massimizzare il rendimento degli impianti di climatizzazione, lo scabio termico e l’energia autoprodotta. La scuola ospiterá gli alunni della scuola secondaria di primo grado. In questa scuola a basso impatto ambientale non poteva mancare l’dell’acqua e lediper tutta la popolazione scolastica per ridurre anche in questo territorio l’utilizzo della ...