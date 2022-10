Cocciniglia cotonosa | Scopri come liberartene in 3 semplici mosse

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Laè il nemico numero uno delle nostre piante! È facilmente riconoscibile proprio perché ricorda, nell’aspetto, un batuffolo di cotone, ma è pericolosissima. Di colore bianco, candidissima, pare innocente, con quei suoi peletti morbidi, eppure è in grado di rovinare orti e giardini in pochissimo tempo. Da adulta, sfiora la lunghezza di 1,5 centimetri, quindi è facilmente visibile; non solo, produce una melata, paragonabile ad uno scarto alimentare che è facile ritrovare sul fogliame sotto forma di fumaggine. Controllate con cura le parti in ombra dei vostri alberi da fiore o da frutto, si posiziona facilmente sui rami e sulla pagina inferiore delle foglie. Da qui, succhia la linfa vitale, depauperando il vostro verde della sua energia, fino a seccarlo. Se riscontrate la sua presenza, agite immediatamente! Seguite i nostri ...