Classifica film al botteghino 3 ottobre – 9 ottobre

Ladei primi dieci1. Ticket To Paradise: 768.604 euro/108.147 spettatori; 414 schermi/1.857 euro di media per copia; totale 834.785 euro 2. Siccità: 370.868 euro/53.383 spettatori; ...Ben 21.918 biglietti venduti (90 per cento dei quali in Sardegna) in sole 17 sale di uscita. Un incasso che supera abbondantemente i 140mila euro. Tanto da farlo salire nelladeipiù visti in Italia alla dodicesima posizione dopo due settimane dall'uscita nei pochi cinema dell'Isola e a nove giorni dall'andata in sala nel cosiddetto continente. Per un...