(Di lunedì 10 ottobre 2022) Fresco di primato mondiale sull’Ora dopo aver percorso 56,792 km,laaidisu, in programma da mercoledì a domenica nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines di Parigi, nei pressi della reggia di Versailles. Si riparte dai quattro ori, tre argenti e tre bronzi ottenuti nel 2021, a Roubaix e gli azzurriti dal ct Marco Villa sono pronti a confermarsi., assieme a Jonathan Milan, andrà a caccia del successo nell’inseguimento individuale. Occhi puntati poi sull’esperto Elia Viviani, reduce dal successo su strada in Croazia. “Lo scorso anno abbiamo raccolto moltissimo – afferma Roberto Amadio, team manager delle squadre Nazionali – eravamo nell’anno ...

Filippo Ganna stabilisce il nuovo record dell'ora. L'azzurro, sulladel velodromo svizzero di Grenchen, percorre 56,792 km, 1244 metri in più rispetto al ...dell'ora è un onore per ile ....... Il ragazzo di Verbania, ha compiuto una delle missioni più importanti della sua carriera perché è stato capace di spingersi oltre il risultato migliore di ogni tempo su una bici su, ...Ciclismo su pista, Mondiali 2022: Filippo Ganna guida la spedizione azzurra. Ecco tutti i convocati italiani in Francia ...L'Italia ripartirà dai quattro ori, tre argenti e tre bronzi ottenuti nel 2021, a Roubaix, e si presenta ai Mondiali di ciclismo su pista - appuntamento da mercoledì a domenica nel velodromo di Saint- ...